La sanction de l'Espanyol après l'envahissement de terrain face au Barça

Ça fait cher la promenade sur le gazon.

La Commission des compétitions de la Fédération espagnole a condamné l’Espanyol Barcelone à la fermeture de son stade au public pour deux matchs, suite à l’invasion du terrain par des supporters lors du derby entre les deux clubs (perdu 4-2 par les Pericos) le 14 mai dernier au stade Cornellà-El Prat. L’Espanyol a exprimé « son désaccord total avec la sanction », qu’il juge « disproportionnée et injuste ». Il a annoncé faire appel de la sanction.

La victoire avait permis au Barça d’être sacré champion d’Espagne ce soir-là. Alors que les Blaugrana célébraient au centre de la pelouse de son voisin, comble de l’humiliation pour l’Espanyol, des supporters locaux furieux avaient envahi le terrain et fait fuir Pedri et consorts.

Still kicking off down there. Espanyol fans expressing ire at the board pic.twitter.com/FtSf2crmsC

