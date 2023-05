Le Barça mate l’Espanyol et s’assure officiellement le titre !

Espanyol 2-4 Barcelone

Buts : Puado (73e) et Joselu (90e+2) // Lewandowski (11e, 40e), Balde (20e) et Koudé (53e)

Campeón mon frère !

Le Barça a décroché son 27e titre de champion d’Espagne en dynamitant l’Espanyol ce dimanche (2-4). Un derby à sens unique, que les hommes de Xavi ont parfaitement démarré. La frappe de Pedri a rasé le montant (6e), mais Robert Lewandowski a fait mouche du genou, dans les six mètres, sur un centre d’Alejandro Balde (0-1, 11e). Le jeune latéral a aussi brillé dans la finition, en passant devant Oscar Gil pour mettre au fond le centre de Pedri (0-2, 20e). Lewy s’est offert un 21e but en Liga sur un caviar de Raphinha (0-3, 40e) et Jules Koundé, déjà dangereux en première période (26e), a scotché Fernando Pacheco de la tête, bonifiant l’excellent ballon de Frenkie de Jong (0-4, 53e).

Ousmane Dembélé a voulu participer à la fête, mais a trop croisé son tir (76e). En face, l’Espanyol a fini par donner un peu de baume au cœur à son public. Marc-André ter Stegen a dû se déployer face à Martin Braithwaite (45e+1), Javi Puado (70e) et Joselu (75e). Il s’est cependant incliné devant le magnifique piqué de Puado (1-4, 73e). Pour l’anecdote, Joselu a encore réduit l’écart, après une tête de Fernando Calero sur le poteau (2-4, 90e+2). Le Barça pourra savourer un pasillo lors des quatre dernières journées, tandis que son voisin devra batailler pour combler ses quatre points de retard sur le premier non-relégable.

A la croisée des mondes.

Espanyol (5-4-1) : Pacheco – Gil, Montes, Gomez (Puado, 46e), Cabrera, Olivan (Koleosho, 84e) – Melamed (Exposito, 87e), Darder, Suarez (Calero, 46e), Braithwaite (Pedrosa, 56e) – Joselu. Entraîneur : Luis García.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Balde, Christensen (Alonso, 75e), Araujo (Alba, 62e), Koundé – Pedri (Kessié, 89e), Busquets, de Jong – Gavi (Fati, 75e), Lewandowski, Raphinha (Dembélé, 62e). Entraîneur : Xavi.

Revivez Espanyol-FC Barcelone (2-4)