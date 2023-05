Les supporters de l’Espanyol envahissent le terrain après la victoire du Barça

Derby, défaite, relégation, frustration.

Le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne ce dimanche soir, après sa victoire dans le derby catalan face à l’Espanyol (2-4). Et si les Blaugrana ont célébré leur titre en dansant dans le rond central, ils avaient sans doute oublié qu’ils n’étaient pas au Camp Nou.

Les supporters de l’Espanyol, furieux de voir le rival faire la fiesta sur leurs terres, ont en effet envahi le terrain, faisant fuir joueurs et staff du Barça, rapidement évacués. Aucun blessé n’est à déplorer du côté de Xavi et de ses hommes. Dans un communiqué, l’Espanyol a évidemment condamné ces actes, regrettant « des actes isolés » et de poursuivre : « En tant que Pericos, nous sommes blessés par la défaite, mais nous n’accepterons jamais la violence. » Dix-neuvièmes à quatre journées de la fin, les Perruches luttent désormais pour un maintien difficile.

Barca enjoying the moment but now being chased off pitch by Espanyol fans pic.twitter.com/UfKv78NPOS — Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 14, 2023

C’était balle au pied qu’il fallait répondre.

