Le leader Troyes craque à Rodez après avoir mené

Rodez 2-1 Troyes

But : Saka (54e) et Arconte (72e) pour le RAF / Adeline (3e) pour l’ESTAC

Le leader a chuté. Alors qu’il menait à la pause après un but précoce, l’ESTAC de Troyes a été renversé par Rodez (2-1) lundi soir en clôture de la 30e journée de Ligue 2 et sent le souffle de Saint-Étienne, un point de moins, dans son cou à quatre journées de la fin de la saison. De son côté, le RAF revient à hauteur de Reims qui occupe la dernière place qualificative pour les barrages d’accession.

Deux buts encaissés et un rouge en seconde période

Il ne fallait pas allumer en retard ce lundi soir pour voir l’ouverture du score dès la troisième minute de jeu par Martin Adeline. En quelques secondes, Quentin Braat s’est interposé une première fois, puis une seconde mais il a craqué sur la troisième tentative et Adeline a trouvé la faille de la tête (0-1, 3e). Les Troyes pensaient peut-être filer vers les trois points et se rapprocher encore davantage de la montée en Ligue 1.

Mais les joueurs de Stéphane Dumont ont laissé filer deux premiers points lorsque Mathis Saka a réduit la marque en reprenant, avec un peu de réussite, dans le filet opposé un coup franc repoussé par le mur (1-1, 54e). Puis un troisième avec le but de Tairyk Arconte à la réception d’un ballon au second poteau sur un contre (2-1, 72e). L’ESTAC s’est procuré, en vain, deux belles occasions d’égalisation repoussées par Braat (83e, 90+5) mais a même joué les dernières minutes à dix contre onze après deux cartons jaunes coup sur coup de Mounaïm El Idrissy.

Et c’est l’ASSE qui se frotte les mains.

Rodez (5-3-2) : Braat – Jean-Lambert, Lipinski, Magnin, Laurent, Galves – Saka, Trouillet, Younoussa – Arconte, Nagera

Troyes (4-1-4-1) : Konate – Boura, Diawara, Monfray, Maronnier – Diop – Detourbet, Adeline, Mille, Diawara – Bentayeb

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur