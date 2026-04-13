L’AC Ajaccio remonte en R1 quelques mois après son dépôt de bilan

Il ne faut jamais vendre la peau du Corse, même quand on le pense tué. Au bord du précipice il y a encore quelques mois de cela après son dépôt de bilan en août dernier, l’AC Ajaccio vient officiellement de valider sa montée en Régional 1.

Après son match nul et vierge sur la pelouse de l’équipe réserve du Gallia Lucciana (0-0), la formation ajaccienne compte désormais 14 longueurs d’avance sur son adversaire du jour, troisième, à quatre journées de la fin du championnat. Le club de la plus grande ville de Corse ne pourra donc pas être rejoint et est assuré d’évoluer dans le sixième échelon du football français la saison prochaine.

Le début d’une longue reconstruction ?

Emmenés par leur capitaine Andy Delort qui continue d’empiler les buts à 34 balais, les Ajacciens dominent le championnat de R2 cette saison avec un bilan de 15 succès, 3 nuls et 2 revers. Encore en Ligue 1 en 2022-2023 et en Ligue 2 la saison dernière, l’ACA a dégringolé de cinq divisions en août. La faute au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire du club, endetté à hauteur de 13,5 millions d’euros. Avec cette montée officielle, l’AC Ajaccio signe peut-être le début d’une lente rédemption.

Bordeaux peut prendre quelques conseils.

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