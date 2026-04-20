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Barcelone soulève déjà un trophée

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Barcelone soulève déjà un trophée

Barcelone est champion ! Enfin… l’Unió Esportiva Sant Andreu est championne du groupe 3 de la Segunda Federación, le quatrième échelon espagnol. En s’imposant 2-1 face au Reus FC Reddis au Narcís Sala, les Quadribarrats s’assurent de terminer à la première place à deux journées de la fin du championnat.

L’UE Sant Andreu est bien connue dans le paysage catalan. Considéré comme le Rayo de Barcelone, le club se localise dans un quartier attaché à l’anarchisme et au catalanisme. Pour l’anecdote, Joan Laporta y a été formé en tant que joueur avant de, finalement, suivre le géant de la ville, le FC Barcelone, dont il deviendra le président.

Des cousins aux couleurs de la Senyera

Le Barça justement, Sant Andreu les a affrontés. Le FC Barcelone Atlètic, disons l’équipe de jeunes des Blaugrana, évolue également en Segunda Federación. Shane Kluivert, le fils d’un certain joueur néerlandais, y gratte quelques minutes.

Peut-être par sympathie pour ses voisins, les deux équipes se sont inclinées à domicile lors de leurs confrontations cette saison. Le Barça se positionne quant à lui à la 6e place et bataillera avec le… Reus FC Reddis pour espérer se qualifier pour les barrages de promotion. La victoire de Sant Andreu arrange donc toute la ville.

Sympas entre cousins.

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