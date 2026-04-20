Boca remporte le Superclásico grâce à un ancien du PSG

Buenos Aires est bleu et or. Boca Juniors sort vainqueur du Superclásico face à River Plate, dans le cadre de la 15e journée du tournoi de clôture du championnat argentin, ce dimanche.

La bonne forme de Paredes et Herrera

Le club de Juan Román Riquelme s’est imposé en terre hostile par le plus petit des scores (0-1), grâce à un un milieu de terrain passé par le Paris-Saint-Germain : Leandro Paredes. Le champion du monde 2022 a marqué le seul but de la rencontre, sur un penalty survenu en fin de première période (45e+6), offrant aux siens leur deuxième victoire de la saison face à River Plate, l’éternel rival.

El gol de #Paredes de penal para el 1-0 de #Boca ante #River en el Más Monumental 🔥 pic.twitter.com/6OSk4mFYq0 — 1xBet Argentina (@1xbet_arg) April 19, 2026

L’international argentin, revenu à Boca Juniors à l’été 2025, n’a pas pu terminer la rencontre en raison d’une blessure contractée en fin de seconde période. Il a été remplacé par Ander Herrera, un autre ex du PSG, qui s’était illustré quelques jours plus tôt en Copa Libertadores.

Deux hommes qui ne feraient peut-être pas tâche sur le banc du PSG.

Boca Juniors assomme un peu plus River Plate