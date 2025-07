Leandro Paredes accueilli en héros par les supporters de Boca Juniors

Tu sais que tu es fan de Leandro Paredes quand… tu es supporter de Boca.

La Coupe du monde des clubs décevante de la part de Boca Juniors a été rapidement oubliée. L’heure est plutôt à la fête à Buenos Aires pour fêter le retour d’un enfant prodige. Après 11 ans d’exil en Europe, entre l’Italie, la Russie et la France, Leandro Paredes a décidé de remettre le maillot Bleu et Or de son club formateur et a donc été accueilli comme il se doit par la Bombonera.

« J’espère pouvoir rendre tout l’amour que je reçois »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 50 000 supporters des Xeneize se sont rassemblés pour honorer l’un des plus fidèles soldats de la sélection argentine. Les chants à sa gloire sont descendus des tribunes durant de longues minutes, tandis qu’un spectacle pyrotechnique a été mis en place par le club.

Maillot floqué du 5 sur le dos, Leandro Paredes a assuré qu’il « rêve de revenir depuis [son] départ », en 2014 pour l’AS Roma, après un prêt au Chievo. La boucle est bouclée puisqu’il signe à Boca après une dernière expérience chez les Giallorossi. Même s’il semble avoir perdu de sa superbe depuis ses premiers pas au PSG, il peut encore apporter de belles choses en Argentine, à tout juste 31 ans. « J’espère pouvoir rendre tout l’amour que je reçois. Aujourd’hui, est un jour très important pour moi », a-t-il, en tout cas, clamé.



