Scènes de chaos lors du Superclásico du Paraguay

De la fête à l’horreur. La rencontre entre le Club Olimpia et Cerro Porteño de la première division paraguayenne a été arrêtée après 29 minutes ce dimanche après de nombreux heurts en tribunes. Les premières échauffourées dans ce Superclásico ont eu lieu dans la tribune nord du stade Defensores del Chaco. Très vite, la situation s’est dégradée et de vraies émeutes ont éclaté, forçant certains supporters à se réfugier sur la pelouse.

#Apertura2026 | ¡IMPACTANTE! 😮 Terrible esto. Momento exacto en donde un efectivo de los casco azules cae totalmente sin fuerzas y prácticamente inconsciente, ayudado por otro policia de eventos deportivos y algunos miembros de la barra brava de Cerro Porteño. 📹 Gentileza |… pic.twitter.com/XIcGlt8Fne — Vs Sports (@SomosVsSports) April 19, 2026

Un policier inconscient et une femme enceinte hospitalisée

Des affrontements ont ensuite opposé des supporters aux forces de l’ordre. Les vidéos diffusées par les médias locaux montrent à quel point ces heurts ont été violents, avec notamment la perte de connaisance d’un policier au milieu de la tribune nord, secouru par des fans du Cerro Porteño pacifistes.

Toujours selon les médias locaux, plus d’une vingtaine de blessés ont été admis à l’hôpital Barrio Obrero, dont une femme enceinte de plus de huit mois victime de difficultés respiratoires après l’inhalation de gaz lacrymogènes. Un homme de 20 ans a également été pris en charge pour une possible blessure par balle. Le bilan semble toutefois largement sous-évalué.

Sombre dimanche.

Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty