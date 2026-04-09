En Copa Libertadores, un joueur expulsé après avoir envoyé une touche dans la tête d'un adversaire

Jeu de mains, jeu de vilains. La phase de groupes de Copa Libertadores a débuté cette semaine. Au menu : l’ancien Parisien Leandro Paredes a marqué avec Boca Juniors, Flamengo est allé battre Cuzco, et le Sporting Cristal a bien démarré sa compétition face au Cerro Porteno.

Ce match serait resté anonyme si l’international paraguayen Cecilio Domínguez n’avait pas eu la bonne idée de jeter la balle au visage de son adversaire. Le joueur du Cerro Porteno, champion en titre au Paraguay, allait effectuer sa touche lorsqu’il a envoyé le ballon dans la tronche du pauvre Maxloren Castro. Ce dernier l’empêchait certes d’effectuer sa remise en jeu, mais il ne méritait pas un tel traitement. Incapable de comprendre la décision de l’arbitre, Cecilio Domínguez a été expulsé dans la foulée.

Cerro Porteño perdió contra Sporting Cristal tras una "insólita" expulsión de Cecilio Domínguez. A los 43 minutos del primer tiempo, el “10” azulgrana quiso sacar rápido un lateral, pero terminó reventándole la cara con la pelota a Maxloren Castro, que se le puso enfrente. pic.twitter.com/7NnEHai2aw — DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) April 9, 2026

La saison commence bien.

Un séisme interrompt un match du championnat péruvien