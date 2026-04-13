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  • Primera Division Apertura
  • J10
  • Rubio Nu-Olimpia Asunción (0-2)

Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty

EA
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Au Paraguay, un joueur marque un but inimaginable après avoir raté son penalty

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors que l’Olimpia Asunción menait 1-0 sur la pelouse du Rubio Nu pour la 10e journée de la première division paraguayenne, les visiteurs ont eu une occasion de faire le break. On est à la 53e minute et, à la suite d’un corner, la défense cafouille. La balle atterrit finalement sur la main d’un joueur local : c’est penalty.

Coup de tête involontaire

Sebastián Ferreira, buteur en première période, prend ses responsabilités et s’avance pour le tirer. Mais ce péno est mal tiré, le gardien l’arrête. On aurait pu s’arrêter là, mais le défenseur du Rubio Nu décide alors de prendre les choses en main et dégage le ballon… dans la tête de l’attaquant adverse. La balle finit, miraculeusement pour ce dernier, au fond des filets. C’est 0-2.

Sonné, le buteur n’a pas pris le temps de célébrer son doublé. Le défenseur, lui, préfère se cacher dans son maillot. Grâce à cette victoire, l’Olimpia Asunción conforte sa première place au classement et compte désormais six points d’avance sur son poursuivant, le Cerro Porteño.

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