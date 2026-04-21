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Hansi Flick veut vraiment prolonger avec le FC Barcelone

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Hansi Flick veut vraiment prolonger avec le FC Barcelone

Le forcing l’année. Bien qu’éliminé de la Ligue des champions, le FC Barcelone domine néanmoins son championnat et pourrait être sacré champion d’ici quelques journées. Malgré l’échec en C1, Hansi Flick est très clair concernant son avenir : « Mon objectif est de renouveler mon contrat. Ce sera la dernière étape de ma carrière », affirme l’entraîneur en conférence de presse.

Un contrat pour 2028 ?

Arrivé en 2024 à la tête des Blaugranas, l’Allemand a réussi à remettre petit à petit le club sur les rails d’un prétendant au titre de champion d’Europe. Même si sur les trois dernières saisons, Barcelone a buté successivement sur le PSG, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid. 

Le technicien veut néanmoins y croire jusqu’à la fin : « Je sens que tout l’environnement ici constitue la meilleure étape de ma carrière. C’est fantastique de voir tout ça. Un club comme le Barça a le rêve de remporter la Ligue des champions, il faut se battre ensemble pour ça et l’année prochaine, on va réessayer. » Déjà en mars dernier, le technicien faisait de l’œil à sa direction pour une prolongation de contrat, jusqu’en 2028. Ce n’est qu’une question de temps maintenant.

Hâte de voir, Flick s’amuser avec le nouveau hors-jeux.

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