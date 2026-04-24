Le Bayern Munich prend une amende pour les incidents avec des photographes

Pas touche au troisième art. Le Bayern Munich craignait le pire, mais finalement les Bavarois n’écoperont que d’une amende de 90 000 euros après les incidents survenus lors du quatrième but de Michael Olise face au Real Madrid en quarts. Lors de sa célébration, plusieurs supporters allemands étaient descendus des tribunes et avaient sauté par-dessus les grilles, se retrouvant presque sur le terrain. Dans la cohue, plusieurs photographes de presse avaient été écrasés.

Este video del gol de Olise es aura total. El festejo y segundos después todos los fanáticos dentro del estadio abrazándose a los jugadores. La unión hace la fuerza dicen por ahí y ayer el Allianz fue jugar con un hombre de más.pic.twitter.com/mYHWkHdJEO — José I. Araoz (@Gazpachen) April 16, 2026

La fête n’en sera pas moins folle

L’UEFA avait songé à un huis clos partiel qui aurait privé les supporters bavarois du choc de la saison face au Paris Saint-Germain le 6 mai prochain, mais après avoir ouvert une procédure disciplinaire, la sanction est plutôt clémente, même si l’amende reste salée pour quelques supporters un peu trop heureux. Vincent Kompany et ses hommes pourront donc compter sur une ambiance de folie à l’Allianz Arena, pour tenter de déjouer les champions d’Europe en titre.

Et faire en sorte que seuls les petits oiseaux puissent sortir.

Le Bayern Munich s’en remet (encore) à Harry Kane pour filer en finale