Les supporters du Real Madrid rêvent de Vitinha

La solution à tous les problèmes ? Alors que le Real Madrid se dirige vers une saison blanche, les supporters merengues bouillonnent déjà et imaginent des transferts d’envergure pour insuffler un second souffle à un effectif qui a affiché ses limites collectives cette saison. Les Madrilènes ont un rêve bien précis : Vítor Machado Ferreira, dit Vitinha.

Un rêve impossible ?

Selon un sondage du média espagnol La Cadena Ser publié ce jeudi, 34% des fans de la Casa Blanca érigent le milieu parisien en priorité pour renforcer l’entrejeu madrilène. L’international portugais a été largement plébiscité et arrive en tête des votes devant Rodri (16%), Enzo Fernández (10%) et son compatriote et coéquipier au PSG, João Neves (10%).

🧠 📊 ¿Qué NOMBRE necesita el centro del campo del Real Madrid? I Una encuesta de @hectorglez29 🇵🇹 Vitinha - 34% 🇪🇸 Rodri - 16% 🇦🇷 Enzo Fernández - 10% 🇪🇸 Zubimendi - 10% 🇵🇹 Joao Neves - 10% 👀 Si fuera Rodri, ¿estarías de acuerdo con el fichaje? ✅ Sí - 72% ❌ No - 28% pic.twitter.com/o7Ak20tuSG — El Larguero (@ellarguero) April 22, 2026

Même si les amoureux du Real souhaitent à tout prix recruter « Viti », ce dernier avait balayé en mars les rumeurs insistantes qui l’envoient au Bernabéu en affirmant qu’il « serait stupide de partir » du PSG. Et il semble difficile – pour ne pas dire inconcevable – d’imaginer les dirigeants franciliens se séparer de leur métronome.

Ils peuvent toujours tenter Lucas Beraldo.

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