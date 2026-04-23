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Les supporters du Real Madrid rêvent de Vitinha

VM
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Les supporters du Real Madrid rêvent de Vitinha

La solution à tous les problèmes ? Alors que le Real Madrid se dirige vers une saison blanche, les supporters merengues bouillonnent déjà et imaginent des transferts d’envergure pour insuffler un second souffle à un effectif qui a affiché ses limites collectives cette saison. Les Madrilènes ont un rêve bien précis : Vítor Machado Ferreira, dit Vitinha.

Un rêve impossible ?

Selon un sondage du média espagnol La Cadena Ser publié ce jeudi, 34% des fans de la Casa Blanca érigent le milieu parisien en priorité pour renforcer l’entrejeu madrilène. L’international portugais a été largement plébiscité et arrive en tête des votes devant Rodri (16%), Enzo Fernández (10%) et son compatriote et coéquipier au PSG, João Neves (10%).

Même si les amoureux du Real souhaitent à tout prix recruter « Viti », ce dernier avait balayé en mars les rumeurs insistantes qui l’envoient au Bernabéu en affirmant qu’il « serait stupide de partir » du PSG. Et il semble difficile – pour ne pas dire inconcevable – d’imaginer les dirigeants franciliens se séparer de leur métronome.

Ils peuvent toujours tenter Lucas Beraldo.

Kylian Mbappé peut liker José Mourinho ou Julia Roberts, Álvaro Arbeloa s’en fiche

VM

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