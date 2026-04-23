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La statistique folle qui fait mal à la tête des Gunners

TC
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La statistique folle qui fait mal à la tête des Gunners

À en perdre la tête. Alors que Manchester City a retrouvé la première place de la Premier League après son succès contre Burnley (0-1), une statistique pourrait plonger encore un peu plus Arsenal dans le doute et le désespoir. En effet, les Gunners ont passé 539 jours en tête du championnat depuis l’arrivée de Mikel Arteta, pour zéro titre. Un chiffre encore plus impressionnant quand on le compare à Manchester City, qui a passé 439 jours en tête du championnat anglais. Résultat : quatre Premier League dans la poche.

Allergiques au printemps

Des scénarios de fin de saison qui se répètent pour les Gunners, qui étaient encore loin devant au classement il y a quelques semaines. Des difficultés liées aux blessures, comme celles de Saliba et Gabriel la saison dernière, mais également à un passage à vide habituel à l’arrivée du printemps. À cinq journées de la fin, le club du nord de Londres n’a plus son destin entre les mains et ne peut espérer qu’un faux pas des Citizens pour enfin décrocher le titre.

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TC

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