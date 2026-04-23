Les mauvais élèves ont toujours de bonnes excuses. Dans une longue interview accordée à RMC Sport, Facundo Medina est revenu sur les récentes punitions infligées aux joueurs marseillais cette semaine après leur défaite à Lorient (2-0) samedi dernier.

« Après ce match, on a la punition et la sanction qu’on mérite ! On est Marseille et on ne peut pas accepter cette attitude », reconnait Medina après avoir passé trois nuits à la Commanderie. Forcément, tout le monde n’a pas accepté ça avec entrain, sinon ce ne serait pas une punition. Un point de vue que relaie l’Argentin : « Est-ce que c’était la seule option ou le bon moment pour faire ça, je ne sais pas… Je veux bien également me mettre à la place des coéquipiers qui étaient en sélection récemment, qui n’ont pas vu les enfants et la famille, qui ensuite partent à Marbella et qui enchaînent maintenant loin de la maison, donc ça joue sur l’humeur, il peut y avoir un peu de tristesse mais il faut garder la bonne ambiance. On doit l’accepter. Ce sont les sacrifices du football de haut niveau. »

Pas la meilleure des idées ?

L’objet du corroux de Medhi Benatia, un match bien pourri à Lorient. Chose dont le défenseur a bien conscience : « Excusez-moi du terme mais le match qu’on a fait à Lorient c’est de la merde. Son coup de gueule, la punition, peut-être que ça a dérangé. Mais on peut parler de tactique, de ce que vous voulez, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et on a fait les ‘cons’, on est naze. J’ai dit aux gars qu’il faut croire au podium mais que si on n’atteint pas l’objectif, au moins qu’on le fasse avec des gars qui donnent leur vie sur le terrain. »

Bien secoués par le coup de colère , les Marseillais ont profité de ces trois jours pour se remobiliser avant d’affronter l’OGC Nice. « Peut-être que certains pensent à partir, d’autres à rester, certains ne savent pas ce qu’ils vont faire. Moi, je suis 100 % concentré sur les quatre matchs à venir et si la semaine suivante, il y a encore une punition, on fera face aussi. » Les Phocéens peuvent toujours prétendre à une place en Ligue des champions la saison prochaine, avec seulement deux points de retard sur l’Olympique Lyonnais, troisième du classement.

Et qu’ils ne s’avisent pas à laisser les tables et les bouteilles bien en place…

Marseille et Auxerre se font taper sur les doigts