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La Juventus indique la porte à son directeur général

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La Juventus indique la porte à son directeur général

La Vieille Dame n’a plus de temps à perdre. C’est peut-être ce qui a poussé ses dirigeants à licencier Damien Comolli, le directeur général. D’après les informations de Sky Sports, la Juventus s’est séparée de Comolli ce jeudi, conséquence de la non qualification du club en Ligue des champions pour la première fois depuis quatorze ans (si l’on excepte l’exclusion de toute compétition européenne de la saison 2023-2024).

Licencié après un an

Damien Comolli est arrivé à la Juventus l’été dernier en qualité de directeur sportif, après avoir occupé le poste de président de Toulouse entre 2020 et 2025. La Juve a terminé la saison à la sixième place de Serie A et disputera la Ligue Europa.

De quoi réchauffer les relations franco-italiennes.

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