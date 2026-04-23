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Le gardien de Toronto se mue en sauveur de dernière minute

CT
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Le gardien de Toronto se mue en sauveur de dernière minute

Un buteur inattendu. Le Toronto FC est parvenu à arracher un match nul (3-3) contre l’Union de Philadelphie, en saison régulière de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le héros de la rencontre s’appelle Luka Gavran… le gardien de but de Toronto.

Gavran dans la roche

Dans le temps additionnel (90e+6), l’international canadien est monté aux avant-postes lorsque son équipe poussait pour combler un but de retard. Après avoir vu deux ballons lui passer à côté, il a enfin pu placer son coup de tête et libérer l’ensemble du BMO Field, l’enceinte du club canadien.

<iframe loading="lazy" title="GOALKEEPER GOAL! Toronto FC Keeper Luka Gavran EQUALIZES in Final Moments!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/2E5bzEIupq8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Cette égalisation en tout fin de partie permet à Toronto de pointer à la sixième place du classement de la conférence Est, alors que Philadelphie occupe la quatorzième et avant-dernière position.

Le Anatoliy Trubin de la MLS.

Un 7-0 et un triplé pour Thomas Müller !

CT

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