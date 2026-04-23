Un nouveau format pour les éliminatoires de l'Euro 2032  ?

Des plans qui chamboulent tout. Pour transformer ces matchs jugés ennuyeux, marqués par un trop grand écart de niveau entre les nations, l’UEFA a mandaté un groupe de travail pour repenser le système de qualification de l’Euro 2032. D’après les informations du Guardian, l’instance européenne pencherait pour un système similaire à celui de la Ligue des Nations.

Toujours plus de spectacle

Les premières idées de transformation des phases de qualification rejoignaient le nouveau format de la Ligue des champions, avec un long classement général. Mais ce projet a été vite abandonné, car 53 nations auraient dû s’affronter dans ces matchs. C’est donc un format similaire à celui de la Ligue des Nations qui pourrait voir le jour, avec des groupes de niveaux répartis en fonction de leur classement FIFA, puis divisés en plusieurs niveaux : A, B, C, D. Un système qui promettrait de grosses affiches dès le début de la compétition.

Le schéma est un peu complexe, mais il fonctionne déjà bien pour les qualifications de l’Euro féminin. Les vainqueurs de groupe de la Ligue A décrochent leur billet directement, tandis que les autres équipes devront passer par les barrages. Ces propositions vont maintenant être discutées en interne et on connaîtra la décision finale avant la finale de la Ligue Europa le mois prochain.

Et du coup : quid de la Ligue des Nations si ce système est mis en place ?

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