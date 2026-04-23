Rosenior ne touchera pas l’intégralité de ses indemnités de licenciement

Le dindon de la farce. Viré comme un malpropre par Chelsea ce mercredi après une aventure commune de seulement 107 jours, Liam Rosenior ne repartira pas les poches pleines malgré son long bail qui le liait au club londonien jusqu’en juin 2032.

Une clause dans son contrat

Si The Sun avançait quelques heures avant son licenciement que Rosenior pourrait toucher près de 28 millions d’euros d’indemnités de salaire, le désormais ex-coach des Blues n’en percevra finalement pas l’intégralité. La rémunération sera moindre, selon Fabrizio Romano. La raison de ce tour de passe-passe des dirigeants londoniens ? Une clause de rupture avait été intégrée au moment de la signature de l’entraîneur anglais de 41 ans en provenance de Strasbourg.

🚨 Chelsea had included a break clause into Liam Rosenior contract and will not pay out full salary for next years, fee to be lower. Some players lost faith in the manager; change was seen as inevitable, results always come first despite support. 🎥➕ https://t.co/ln6gPsYeKL pic.twitter.com/Dno5HY36Df — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

On nous dit dans l’oreillette que les supporters strasbourgeois sont fous de joie malgré leur élimination en demi-finales de Coupe de France.

La famille Rosenior, spécialiste des licenciements prématurés