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Un poids lourd de Ligue 1 va en finir avec le football

TC
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Un poids lourd de Ligue 1 va en finir avec le football

Big Dam is leaving. C’est le moment de raccrocher les crampons pour Damien Da Silva. Son club australien des Macarthur Bulls, l’a annoncé à travers une publication sur les réseaux sociaux. « Les Bulls confirment que Damien Da Silva jouera son dernier match de football demain soir », peut-on lire dans le post partagé sur Instagram. Le club de Sydney affronte Wellington Phoenix en championnat pour sa dernière.

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Un produit de Ligue 1

565 apparitions professionnelles, 10 clubs et une victoire en Coupe de France avec le Stade rennais en 2019 pour DDS en 20 ans de carrière. En 2023, le défenseur de 37 ans avait évoqué son choix de s’exiler en Océanie pour rejoindre les Melbourne Victory et s’affranchir de l’image d’un « joueur qui dispute le maintien » en Ligue 1. Après un retour en France au Clermont Foot la saison dernière, l’ancien Lyonnais s’est offert une fin de carrière en toute quiétude chez les 9e du championnat d’A-League.

Heureux qui, comme Damien, peut finir sa vie dans une douce retraite.

Damien Da Silva de retour en Australie

TC

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