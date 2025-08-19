Damien Da Silva de retour en Australie

Retour aux sources.

Un an après avoir quitté l’Australie et Melbourne pour revenir en France à Clermont, le vétéran Damien Da Silva retourne au pays des Socceroos. Ce mardi, le défenseur central de 37 ans a signé au Macarthur FC, un club de la banlieue de Sydney fondé en 2017 où un certain Valère Germain est toujours le meilleur buteur de l’histoire avec… 27 buts.

* He's back in the A-Leagues 🖤😍 Damien Da Silva has put pen to paper to sign with the Bulls for the upcoming season 💪#WeAreTheBulls pic.twitter.com/1Hx3wiyZvY — Macarthur FC (@mfcbulls) August 19, 2025

Après avoir découvert la douceur de l’Auvergne la saison dernière, l’ancien du Stade rennais change complètement d’air en s’installant à Sydney qui n’est, rappelons le, pas la capitale de l’Australie. Outre contribuer à la solidité défensive de Macarthur, l’ancien du Stade rennais pourra, sur son temps libre, choper son abonnement dans le plus mythique opéra du globe.

La fin de carrière idéale.

