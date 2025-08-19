S’abonner au mag

Damien Da Silva de retour en Australie

MBC
Damien Da Silva de retour en Australie

Retour aux sources.

Un an après avoir quitté l’Australie et Melbourne pour revenir en France à Clermont, le vétéran Damien Da Silva retourne au pays des Socceroos. Ce mardi, le défenseur central de 37 ans a signé au Macarthur FC, un club de la banlieue de Sydney fondé en 2017 où un certain Valère Germain est toujours le meilleur buteur de l’histoire avec… 27 buts.

Après avoir découvert la douceur de l’Auvergne la saison dernière, l’ancien du Stade rennais change complètement d’air en s’installant à Sydney qui n’est, rappelons le, pas la capitale de l’Australie. Outre contribuer à la solidité défensive de Macarthur, l’ancien du Stade rennais pourra, sur son temps libre, choper son abonnement dans le plus mythique opéra du globe.

La fin de carrière idéale.

Valère Germain va quitter l'Australie à cause de l'arbitrage

MBC

