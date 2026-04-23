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Rafael Leão nie avoir eu recours à des escort-girls

TC
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Rafael Leão nie avoir eu recours à des escort-girls

Pour Rafa, c’est non. Alors que plusieurs noms prestigieux du football italien ont été évoqués dans le scandale d’escortes qui secoue la Serie A, l’un des joueurs cité se défend d’avoir participé à de telles activités. Rafael Leão, l’attaquant du Milan AC, s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour « préciser de manière claire et directe que je suis totalement étranger aux faits faisant l’objet de cette enquête ». Le joueur poursuit en expliquant : « Je ne suis pas impliqué et je n’ai commis aucun délit. »

Une réputation à conserver

Au-delà des accusations, le Rossonero a indiqué vouloir préserver son entourage : « Avant d’être des footballeurs, nous sommes des personnes avec une famille et une réputation. » Le joueur de 26 ans a d’ailleurs expliqué vouloir se défendre contre toute attaque sur le sujet : « J’ai déjà mandaté mon avocat afin de me défendre dans toutes les instances contre ceux qui continueront à diffuser des informations fausses ou portant atteinte à ma réputation. »

Le sentiment que ce n’est que le début des problèmes.

Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

TC

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