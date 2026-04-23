S’abonner au mag
  • Belgique
  • RFC Liège

Un gagnant de Secret Story évolue en D2 belge

TC
Réactions
Un gagnant de Secret Story évolue en D2 belge

Le secret de la réussite. En mai dernier, le club du RFC Liège a engagé Alexis André Jr pour un contrat de deux ans avec le club de la Cité ardente. Loin d’être un parfait inconnu, le jeune homme de 28 ans rejoignait Liège accompagné d’une étiquette d’influenceur.

Vainqueur de la saison 12 de Secret Story, le Français avait décroché le gros lot quelques mois plus tard en ralliant les forces liégeoises en deuxième division belge. Ce choix pourrait s’annoncer payant, puisque les Liégeois sont en course pour la montée en première division.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Les play-off pour une montée historique

Remplaçant pendant une bonne partie de la saison, André Jr a depuis peu trouvé une place de titulaire dans les cages liégeoises. Pour s’adjuger une place dans l’élite du football belge, Liège est engagé dans un combat en trois tours qui le verra d’abord affronter Lommel dans une double confrontation. Le chemin s’annonce encore long, mais pourrait déboucher sur une belle histoire pour l’ancien joueur de D6 anglaise.

C’est tout, pour le moment.

Chelsea-Rosenior : les rois du gâchis

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
149
68

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.