Un gagnant de Secret Story évolue en D2 belge

Le secret de la réussite. En mai dernier, le club du RFC Liège a engagé Alexis André Jr pour un contrat de deux ans avec le club de la Cité ardente. Loin d’être un parfait inconnu, le jeune homme de 28 ans rejoignait Liège accompagné d’une étiquette d’influenceur.

Vainqueur de la saison 12 de Secret Story, le Français avait décroché le gros lot quelques mois plus tard en ralliant les forces liégeoises en deuxième division belge. Ce choix pourrait s’annoncer payant, puisque les Liégeois sont en course pour la montée en première division.

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Les play-off pour une montée historique

Remplaçant pendant une bonne partie de la saison, André Jr a depuis peu trouvé une place de titulaire dans les cages liégeoises. Pour s’adjuger une place dans l’élite du football belge, Liège est engagé dans un combat en trois tours qui le verra d’abord affronter Lommel dans une double confrontation. Le chemin s’annonce encore long, mais pourrait déboucher sur une belle histoire pour l’ancien joueur de D6 anglaise.

C’est tout, pour le moment.

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