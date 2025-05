Quand le RFC Liège recrute un vainqueur de Secret Story

Oui, vous avez bien lu.

Le RFC Liège a officialisé ce mercredi l’arrivée d’une véritable star des réseaux sociaux, qui s’est fait connaître pour être le vainqueur de… Secret Story ! Alexis André Jr a signé un contrat de deux ans dans la cité Ardente. Avant de rallier la Belgique, le portier franco-marocain, né à Mulhouse, avait fait quelques années en formation à Strasbourg avant de rallier brièvement l’Allemagne au Kehler FV et de poursuivre sa carrière en Angleterre, où il a porté les couleurs de près de 11 équipes différentes. Sa dernière équipe évoluait en D6.

📄✅ 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗝𝗿 a signé pour 2 ans à Liège. Le gardien d'1,93 m est expérimenté (27 ans) et arrive de Maidstone United. Bienvenue @alexisandre_jr ! pic.twitter.com/KWxSHPXmCK — RFC Liège (@rfcliege) May 21, 2025

Un terrible secret

Star des réseaux sociaux (5 millions d’abonnés sur TikTok et près d’1 million d’abonnés sur Instagram), le gardien de 27 ans, qui signe libre chez le 9e du classement de Challenger Pro League cette saison, a partagé lors de l’émission de télé-réalité son secret très touchant. À l’âge de 4 ans, il a été abandonné par sa mère dans une gare, à la suite de la séparation de ses parents. C’est dans cette émission qu’il avait rencontré sa compagne, qu’il rejoint avec ce transfert : « Elle a pleuré quand je lui ai annoncé que j’avais une offre en Belgique. Elle était très heureuse, très soulagée aussi. Parce que du coup, nous allons pouvoir vivre ensemble et nous n’aurons plus besoin de faire des trajets de trois heures pour se voir. »

