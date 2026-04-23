Un repreneur pour la section féminine de Dijon ?

Il y aura peut-être un peu plus que trois points en jeu à Gaston-Gérard. Pour leur dernière sortie de la saison à domicile face au Paris FC, samedi, les joueuses du DFCO pourraient aussi jouer une partie de leur avenir. Alors que la section féminine du club bourguignon est menacée de disparition en fin de saison, un potentiel repreneur visitera les installations du club, puis assistera à la rencontre de championnat.

« Il y a une piste pour un repreneur. Je ferai le job en tant que maire de la ville, je serai au match contre le Paris FC et j’accueillerai le potentiel repreneur à la mairie, on lui fera visiter le centre de formation », confirme Nathalie Koenders, l’actuelle maire de Dijon au micro d’Ici Bourgogne.

Le district veut une belle vitrine

Dans ce contexte difficile, le district de Côte-d’Or a décidé de marquer le coup, en donnant la possibilité à tous les licenciés du département d’assister au match gratuitement. « À ce titre, le District invite vivement l’ensemble des clubs, dirigeant·e·s, éducateur·rices, bénévoles, licencié·e·s, à se rendre au stade et à encourager leurs adhérents à venir nombreux pour soutenir les joueuses du DFCO Féminin », lit-on dans un communiqué publié jeudi, avant de conclure : « La présence des clubs et de leurs licenciés en tribunes sera un signal fort de soutien, de solidarité et d’engagement en faveur du développement et de la reconnaissance du football féminin sur notre territoire. »

Ça change de l’ambiance Coupe du monde.

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