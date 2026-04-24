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Pourquoi la finale de Coupe de France pourrait modifier le calendrier du barrage

TC
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Pourquoi la finale de Coupe de France pourrait modifier le calendrier du barrage

Nouveau changement de programme ? L’OGC Nice a décroché sa place pour la finale de Coupe de France en s’imposant sur la pelouse de Strasbourg. Cette nouvelle donne de l’air aux joueurs de Claude Puel, mais pourrait les étouffer encore un peu plus si les Niçois avaient la mauvaise idée de terminer barragistes du championnat.

La mauvaise expérience de Reims

Comme la saison passée avec le Stade de Reims, le calendrier du barrage L1/L2 pourrait être modifié, obligeant les Niçois à jongler entre leur finale et les deux matchs couperets. Ce scénario n’avait pas réussi aux Champenois, battus en finale de Coupe de France, puis relégués en Ligue 2.

Dans le cas d’un barrage avec Nice, la rencontre aller de la double confrontation ne pourrait avoir lieu le 21 mai, puisque la finale de Coupe de France est organisée le lendemain, le 22 mai. Même constat pour le match retour, le 24 mai, qui ne permettrait pas aux Niçois de jouir de suffisamment de jours de repos. Un casse-tête qui peut être évité si la bande de Puel échappe à la 16e place avant la fin du championnat, le 17 mai contre le FC Metz.

On n’est plus à un chamboulement de calendrier près.

Surprise : Nice élimine Strasbourg et se qualifie en finale !

TC

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