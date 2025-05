Jean-Pierre Caillot s’exprime sur la relégation de Reims : « Quand on a un club plutôt bien géré, c’est surprenant de descendre »

Sortie de route pour le camion Caillot.

Battu ce jeudi par le FC Metz, le Stade de Reims a scellé sa relégation en Ligue 2 après sept saisons consécutives au sein de l’élite. Jean-Pierre Caillot, président du club marnais, est revenu sur cette descente douloureuse dans les colonnes de L’Équipe. Le sexagénaire l’a reconnu : il ne s’attendait pas à vivre un tel calvaire cette saison. « Le travail accompli depuis des années nous laissait penser qu’on avait les bases pour effectuer notre huitième saison en Ligue 1. Quand on a un club plutôt bien géré qui ne fait pas parler de lui, c’est surprenant qu’à un moment, une descente puisse arriver. Mais en fait, c’est juste normal dans le foot. »

Sous le feu des critiques de certains supporters, qui ont été jusqu’à arracher des sièges jeudi au stade Auguste-Delaune – « un phénomène classique, mais un peu excessif » –, Jean-Pierre Caillot a assumé ses décisions, ne regrettant pas les départs de plusieurs joueurs durant le mercato d’hiver. « C’est toujours facile de réécrire l’histoire après. Le choix du coach de l’été dernier (Luka Elsner) et le fait qu’il a fallu s’en séparer, c’est évidemment un échec. Pour la vente de Marshall Munetsi, je ne peux pas regretter de l’avoir laissé vivre son rêve : cela faisait cinq ans et demi qu’il était irréprochable, je ne pouvais pas l’en priver. Je n’ai pas de regrets humainement. »

La mise à l’écart de Teuma

Le président est aussi revenu sur la gestion du capitaine Teddy Teuma, mis à l’écart en fin de saison. « Si on a pris cette décision de l’écarter, c’est qu’on considérait qu’il n’avait pas aux yeux de ses camarades un rôle de leader. Pour ça, il faut que le groupe l’accepte et il y avait un problème de ce côté-là. Cela n’enlève rien au fait que c’est un bon garçon. Il n’arrivait pas à performer et ça s’est traduit dans son comportement. Il faut se souvenir que pendant un match, il s’en est pris à d’autres joueurs (contre Auxerre, 0-2, le 9 mars). Maintenant, de notre côté, on n’exclut pas qu’il puisse nous aider en Ligue 2. »

Jean-Pierre Caillot l’assure en revanche : la pérennité financière du club n’est pas en péril. « On nous a fait parfois le reproche d’être un club bien géré et c’est dans ces moments-là que ça porte ses fruits. On a de quoi faire le budget. Aujourd’hui, sur l’aspect financier, le club n’est pas en péril. »

C’est toujours mieux de descendre sportivement que via la DNCG.

