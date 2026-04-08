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West Ham remonté contre l’absence d’un de ses cadres

LB
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West Ham remonté contre l’absence d’un de ses cadres

La fête est finie. Selon The Athletic, West Ham a déposé une plainte auprès de la FIFA après l’absence d’Aaron Wan-Bissaka lors de l’élimination en quarts de finale de FA Cup face à Leeds (2-2, 2-4 T.A.B.). Le club londonien aurait affirmé devant l’instance du football mondial que la République démocratique du Congo n’avait pas autorisé le départ de son latéral droit pour qu’il rejoigne son club avant le match.

West Ham aurait refusé que Wan-Bissaka reste à Kinshasa

L’objet du courroux des Hammers ? Les festivités organisées à Kinshasa par la Fédération congolaise après la qualification des Léopards à une Coupe du monde pour la première fois depuis 1974. Après la victoire face à la Jamaïque (1-0, AP), la FECOFA a retenu les joueurs qui ont célébré la qualification dans les rues de la capitale aux côtés du président Félix Tshisekedi.

Selon The Athletic, West Ham n’aurait pas autorisé Wan-Bissaka à rester en République démocratique du Congo pour les festivités. Le média américain indique que le club avait prévu un vol pour que le défenseur rentre à Londres, mais qu’il ne s’est finalement pas présenté à l’embarquement. En France, le Lensois Arthur Masuaku et le Lillois Chancel Mbemba ont également été dans le même cas de figure.

Ne reste plus qu’à s’unir avec Olivier Létang.

L’UEFA clarifie la sanction du LOSC

LB

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