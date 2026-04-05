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Les images de la fête à Kinshasa

TB
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Les images de la fête à Kinshasa

Une fête à la hauteur de l’exploit. Quelques jours après s’être qualifiée pour sa première Coupe du monde depuis 52 ans, la RD Congo a pris le temps d’organiser une belle fête. Les joueurs ont ainsi été retenus au pays pour être célébrés dans les rues de Kinshasa, ce dimanche. Les futurs mondialistes et leur sélectionneur Sébastien Desabre ont défilé dans un bus à impériale.

Cédric Bakambu, apparu cheveux peroxydés, ou encore Chancel Mbemba ont pu profiter du moment au milieu d’une foule impressionnante. Avant cela, la délégation avait été reçue par le président, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

En juin prochain, les Léopards évolueront donc dans la poule K, où ils défieront notamment le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan.

D’ici là, il faudra penser à bien manger et bien dormir.

Des joueurs de la RD Congo obligés de... faire la fête ?

TB

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