Journée chômée en RDC pour fêter la qualif des Léopards

La prochaine fois qu’on vous dira que le foot, ce n’est qu’une histoire de types surpayés qui courent derrière un ballon, racontez ceci. La qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire en barrage face à la Jamaïque (1-0) a de quoi coller un sourire jusqu’aux oreilles à tout un peuple. Et même si Michel Kuka n’a pas pu se rendre au Mexique pour soutenir les Léopards, la statue vivante a bien célébré cet évènement comme relayé sur X.

La RDC explose de joie 🔥🇨🇩 Dans les rues de Kinshasa, Lumumba VEA célèbre avec le peuple une victoire historique des Léopards ✨ Le Mondial en ligne de mire 🌍⚽️💯 pic.twitter.com/E9vsTk45wY — Shako Lotanga V🇨🇩❤ (@ShakoLotanga) April 1, 2026

#RDC: #KINSHASA La capitale congolaise tourne au rythme du concert des casseroles suite à la qualification des leopards à la Coupe du monde. (Vidéo) pic.twitter.com/NUbLkImiHM — Ebale ya mozindo (@ebalemozindo) April 1, 2026

Plus fort encore, le ministère de l’Emploi et du Travail congolais a annoncé que ce mercredi 1er avril 2026 serait une bonne journée pour faire la bringue sans perdre une miette de salaire : « À la suite de la qualification historique des Léopards de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde 2026, le ministère de l’Emploi et Travail informe l’opinion publique que la journée du mercredi 1er avril 2026 est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, conformément au communiqué officiel signé par le ministre. »

🔴 #COMMUNIQUÉ_OFFICIEL Suite à la qualification historique des Léopards de la République Démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2026, le Ministère de l’Emploi et Travail informe l’opinion publique que la journée du mercredi 1er avril 2026 est déclarée chômée et payée… pic.twitter.com/nVO39JalTY — Ministère de l'Emploi et Travail de la RDC (@MinEmploiTraRDC) April 1, 2026

Une première depuis 52 ans

La dernière fois que la RDC a participé à la Coupe du monde, c’était en 1974 et le pays portait encore le nom de Zaïre. Les Léopards avaient pris la porte dès le premier tour, sans inscrire le moindre but et en encaissant 14, dont 9 face à la Yougoslavie. Pour laisser un plus beau souvenir aux Congolais, Chancel Mbemba et ses copains tenteront de se dépatouiller du groupe J composé du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbékistan.

Tremble, Cristiano.

La fierté de Sébastien Desabre après la qualification congolaise