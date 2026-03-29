Les Bleus décoiffent la Colombie

Sans ses titulaires, l’équipe de France a fait le plein de confiance contre la Colombie dans le Maryland pour la dernière sortie avant la liste du Mondial (3-1). Désiré Doué a marqué ses deux premiers buts avec les Bleus, N’Golo Kanté a fêté son anniversaire avec le brassard, et Rayan Cherki a fait le spectacle. Il n’y a plus qu’à attendre cet été.

Colombie 1-3 France

Buts : Campaz (77e) pour les Cafeteros // Doué (29e et 56e) et Thuram (41e) pour les Bleus

Il faut croire qu’ils sont habitués au décalage horaire, aux pauses fraîcheur, aux nations sud-américaines et à tout ou presque. Portée par ses habituels remplaçants dans une rencontre aussi intense qu’un troisième match de poule de Coupe du monde, l’équipe de France a fait le spectacle contre la Colombie (3-1). Elle est prête pour cet été.

Great show…

Une première titularisation pour Maxence Lacroix, un capitanat pour N’Golo Kanté le jour de ses 35 ans, Warren Zaïre-Emery de retour avec les A… En une composition, Didier Deschamps a affiché l’énorme réservoir des Bleus. En attendant de se creuser la tête pour choisir ses 26 le 14 mai prochain, il s’est assis sur le banc bleu pour la 177e fois, et ses coiffeurs ont fait le taf.

Sauf qu’une bonne musique chez le coupe-tif, c’est rare. Alors, quand Grégoire Margotton a annoncé La Marseillaise mais que l’Himno Patriótico colombien a retenti à la place dans le Maryland, on s’est dit qu’on était bien devant un match de perruquiers. Mais après la première mèche de Warren Zaïre-Emery (3e) et la réponse de Luis Díaz (5e), à côté, les Français ont montré ce que tous les barbiers apprennent : être précis.

41' | 🇨🇴 Colombie 0 - 2 France 🇫🇷 But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴 Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/IGTmjzkkng — TF1 (@TF1) March 29, 2026

L’heure était à l’exhibition. Rayan Cherki a fait parler son goût, jouant parfaitement dans le sens du poil. James Rodríguez, en miroir, a montré que son pied gauche était toujours aussi soyeux, même à 34 ans (22e). Et si l’insupportable pause fraîcheur, que n’apprécie pas Bixente Lizarazu (« Vous savez qu’on peut mettre des bouteilles sur les côtés, et qu’on peut s’hydrater quand on veut ? ») n’a pas coupé le bon rythme du début de match, les Bleus se sont mis ensuite à accélérer. Et Désiré Doué a marqué son premier but international (0-1, 29e). La Colombie allait avoir du mal à refaire le coup d’il y a huit ans.

… with pleasure

Le joli coup de casque de Marcus Thuram a alourdi le score (0-2, 40e) et Maghnes Akliouche et ses potes ont fait le spectacle, chaque transition française faisant très très mal aux Cafeteros. Pour la garniture de tête, Désiré Doué y est allé de son doublé (0-3, 56e). Didier Deschamps s’est ensuite rappelé qu’il avait au maximum huit changements à faire, comme les Rennais se sont souvenus du passage de Juan Quintero, entrant lui aussi.

41' | 🇨🇴 Colombie 0 - 2 France 🇫🇷 But pour les Bleus ! Marcus Thuram place une tête imparable et climatise la défense Colombienne. 🥶🇨🇴 Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/IGTmjzkkng — TF1 (@TF1) March 29, 2026

Alors que, dans le pays qui starifie à peu près tout, on scrutait l’entrée de Kylian Mbappé, c’est Jaminton Campaz qui a tranquillement réduit l’écart (1-3, 77e). Ce but n’entache pas la confiance des Bleus, car Maxence Lacroix, Pierre Kalulu puis Brice Samba (90e+3) ont ensuite rappelé que les Français de Didier Deschamps sont avant tout très solides. Ils ont marqué au moins deux buts à chaque match lors de leurs onze dernières sorties et peuvent faire la fête. Place à la liste, le 14 mai. Place aux deux derniers matchs amicaux, avec ou sans les coiffeurs. La coupe la plus importante arrive cet été.

Colombie (4-2-3-1) : Montero – Muñoz, Sánchez, Cabal, Mojica (Machado, 63e) – Ríos (Puerta, 46e), Lerma – Arias (Andres Gomes, 46e), Rodríguez (cap.), Díaz (Campaz, 63e) – Suárez (Córdoba, 46e). Sélectionneur : Néstor Lorenzo.

France (4-2-3-1) : Samba – Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne – Zaïre-Emery (Camavinga, 64e), Kanté (cap.) – Akliouche, Cherki (Olise, 78e), Doué (Ekitiké, 63e) – Thuram (Mbappé, 78e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

Revivez Colombie - France (1-3)