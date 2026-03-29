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Désiré Doué inscrit son premier but avec l’équipe de France

UL
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Désiré Doué inscrit son premier but avec l’équipe de France

Compteur débloqué. L’histoire retiendra (ou pas) que Désiré Doué a marqué son premier but international dans le Maryland. Le joueur du PSG s’est illustré à la demi-heure de jeu contre la Colombie, dans le dernier match amical des Bleus avant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. L’ancien Rennais marque son premier but lors de sa sixième sélection.

Après un débordement de Maghnes Akliouche sur le côté droit, le Monégasque trouve Rayan Cherki dans l’axe, qui adresse une belle passe cachée vers Marcus Thuram. L’attaquant recherche ensuite Cherki en retrait, mais la balle revient surtout sur Désiré Doué, qui enchaîne du droit.

1-0, poils au dos.

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UL

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