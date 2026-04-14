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Karim Benzema et Al-Hilal éliminés prématurément de la Ligue des champions d’Asie

JD
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Karim Benzema et Al-Hilal éliminés prématurément de la Ligue des champions d’Asie

Remontada réussie. La semaine a commencé de façon bien amère pour Al-Hilal. Ce lundi soir, le club de Riyad a été prématurément éliminé de la Ligue des champions asiatique. Opposée aux Qatariens d’Al-Sadd, l’écurie riyadienne quatre fois vainqueur de la compétition prend la porte dès l’étape des huitièmes.

Face à Romain Saïss et Roberto Firmino, Karim Benzema et ses partenaires ont pourtant mené à trois reprises, avant de se faire rattraper à chaque fois. Une prolongation nulle et vierge plus tard, les deux équipes se retrouvent aux tirs au but. Si Firmino foire le sien d’entrée de jeu, les tricolores n’ont pas répondu de la meilleure des manières, puisque lNueve et son compatriote Saïmon Bouabré (ex-Monégasque, arrivé de Neom cet hiver) ont tous les deux manqué leur tentative.

Au bout du compte, ce n’est donc pas le meilleur mais le moins pire qui l’a emporté.

Seul point positif à retenir : le club au croissant de lune peut désormais se concentrer à fond sur la lutte pour le titre en championnat.

Karim Benzema se porte bien, merci pour lui

JD

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