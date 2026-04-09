Karim Benzema se porte bien, merci pour lui

Avec lui dans l’équipe, pourquoi jouer la deuxième mi-temps ? Buteur à la 8e, 31e et 45e+5, Karim Benzema s’offre un triplé royal avec Al Hilal. Tout juste de retour sur les terrains après des pépins physiques, l’avant-centre français se paye le club d’Al-Kholood à lui tout seul lors de la 29e journée de Saudi Pro League.

Comme au match aller, la défense d’Al-Kholood s’est montrée complètement à la ramasse. Après l’ouverture de Moteb Al-Habri, les joueurs d’Al Hilal mettent les bouchées doubles et, sur un service de Malcom, le Ballon d’or 2022 profite d’une erreur défensive pour faire le break.

Quelques minutes plus tard, le Nueve inscrit une seconde cartouche en deux temps, sur penalty, et juste avant que les 22 acteurs rentrent aux vestiaires, l’ancien du Real conclut une bonne action collective d’une reprise du pied gauche à bout portant. Avec cette victoire, les hommes de Simone Inzaghi reviennent à deux points du leader et se permettent de rester dans le radar d’Al Nasser. Le prochain duel entre CR7 et KB9 est prévu pour le 7 mai.

Juste à temps pour poser une colle à Didier Deschamps au moment de faire sa liste ?

Karim Benzema à l’infirmerie pour plusieurs semaines