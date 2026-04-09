Les explications d'Arne Slot après la triste prestation de Liverpool

Red de honte. Ce mercredi, Liverpool a montré un visage bien triste face au PSG en quarts de finale aller de Ligue des champions. Après le match, Arne Slot est revenu sur la défaite de ses hommes face au club qui les avaient déjà éliminés de la compétition l’an passé. «Je pense qu’on peut s’estimer heureux de n’avoir perdu que 2-0, car ils se sont créés davantage d’occasions, même si le premier but nous a fait mal. Mais après ça, ils ont eu d’autres occasions de marquer… C’est très positif pour nous d’être toujours en lice et de pouvoir les accueillir à Anfield, et nous savons à quel point Anfield peut être déterminant pour nous.»

« Cette équipe est faite pour dominer »

Le Néerlandais était forcé de l’avouer : son équipe a pris un sacré bouillon dans le jeu et a semblé perdue durant une large partie du match. « On a été en mode survie la majorité du match. On aurait voulu créer plus, mais il n’y avait pas la place. Cette équipe est faite pour dominer. Il y avait tellement de rythme partout, aux quatre coins du terrain… Normalement des joueurs comme Jeremie Frimpong et Milos Kerkez sont mieux équipés que ça, mais quand vous voyez les sprints de Nuno Mendes ou Achraf Hakimi… Lorsqu’on a pressé haut, qu’on s’est montré agressif, c’est là qu’on s’est fait éclater. Ça vous montre à quel point c’est compliqué de jouer contre ce genre d’équipe.»

Arne Slot est aussi revenu sur le cas Mohamed Salah. En difficulté ces derniers mois, le Pharaon – ou la Momie vu son état de forme – a débuté la rencontre sur le banc… pour ne finalement jamais le quitter, même à 2-0. Un choix tactique justifié par les difficultés de son équipe en fin de rencontre, selon Slot : « Dans la dernière partie du match, on était plus en mode survie qu’autre chose. L’année passée, on avait marqué dans les 5 dernières minutes. Mais sur les 20-25 dernières minutes, ce soir, on n’a fait que défendre. Et défendre autant de temps dans sa propre partie de terrain, ce n’était pas pour lui. On aura l’occasion de l’utiliser dans d’autres circonstances. »

Salah-Slot, l’amour pas ouf quand même.

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