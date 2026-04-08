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Les notes du PSG contre Liverpool

Par Clément Gavard
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Les notes du PSG contre Liverpool

Face à Liverpool au Parc des Princes en Ligue des champions, Désiré Doué a allumé la lumière, Ousmane Dembélé a cherché l’interrupteur pendant toute la soirée et João Neves s’est occupé de mettre l’ambiance. Mieux qu’une fête en boîte de nuit.

PSG

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Matvey Safonov

Ses films préférés ? Fight Club, Raging Bull et bien sûr tous les Rocky. L’important, c’est les coups de poing.

Note de la rédaction 5/10
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Achraf Hakimi

Quand il n’a personne avec qui planifier ses vacances sur le terrain, il est vraiment redoutable.

Note de la rédaction 8/10
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Marquinhos

Il n’est pas là pour assurer le meilleur moment de la soirée, il n’est pas indispensable, mais sa présence reste terriblement réconfortante. La salade de bienvenue à Courtepaille.

Note de la rédaction 7/10
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Willian Pacho

Si c’est lui qui contrôle le détroit d’Ormuz, on n’est pas prêts d’avoir le litre d’essence à 1,50 euro.

Note de la rédaction 1.5/10
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Nuno Mendes

Il n’a pas eu le droit de manger Salah cette fois, donc il a choisi de bouffer la feuille.

Note de la rédaction 3/10
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Vitinha

Nous tenons à rappeler à Marco Verratti, bien assis en tribunes au Parc ce soir, qu’il n’est bien âgé que de 33 ans. Qu’il pardonne au Portugais pour le coup de vieux.

Note de la rédaction 8/10
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Warren Zaïre-Emery

Il a le niveau d’un joueur formé au Stade rennais.

Note de la rédaction 9/10
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João Neves

Deux choses à voir et à revoir cette semaine : les nouvelles photos de la lune de la NASA et sa passe de l’épaule à la 42e minute (ou sa passe sur le deuxième but, bref faites votre choix).

Note de la rédaction 9/10
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Désiré Doué

Il est tellement fort qu’il a réussi à choper six places pour chacun des 16 concerts de Céline Dion à Paris. Remplacé par Kang-in Lee (77e), qui pourra bien lui en gratter une ou deux.

Note de la rédaction 8/10
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Khvicha Kvaratskhelia

Liverpool, c’est caca. Le PSG, c’est KK.

Note de la rédaction 9/10
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Ousmane Dembélé

Les reprises en première intention en lucarne, c’est bien gentil, mais rien de mieux que des ratés de Dembouz pour une bonne dose de nostalgie et de foot vintage. Remplacé par Lucas Hernandez (88e), à l’ancienne lui aussi.

Note de la rédaction 3/10
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Liverpool

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Arne Slot

Olivier Pantaloni ne sera pas le seul coach chauve sur le marché en fin de saison.

Note de la rédaction 0/10
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Giorgi Mamardashvili

Lucas Chevalier serait troisième gardien à Liverpool.

Note de la rédaction 6/10
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Virgil van Dijk

Il est désormais plus connu pour ses mèmes où il se retourne pour montrer ses fesses au ballon que pour ses interventions défensives décisives.

Note de la rédaction 1/10
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Votre note /10

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Ibrahima Konaté

Il a forcément tapé dans l’oeil des recruteurs avec cette prestation courageuse au sein de cette valeureuse équipe amateur. Un contrat pro à la clé cet été ?

Note de la rédaction 7/10
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Arbitre

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Saîf-Eddine Khaoui

Pour une fois qu’un Marseillais ne se laisse pas faire au Parc.

Note de la rédaction 10/10
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