- C1
- Quarts
- PSG-Liverpool (2-0)
Les notes du PSG contre Liverpool
Face à Liverpool au Parc des Princes en Ligue des champions, Désiré Doué a allumé la lumière, Ousmane Dembélé a cherché l’interrupteur pendant toute la soirée et João Neves s’est occupé de mettre l’ambiance. Mieux qu’une fête en boîte de nuit.
PSG
Matvey Safonov
Ses films préférés ? Fight Club, Raging Bull et bien sûr tous les Rocky. L’important, c’est les coups de poing.
0 note(s)
Achraf Hakimi
Quand il n’a personne avec qui planifier ses vacances sur le terrain, il est vraiment redoutable.
0 note(s)
Marquinhos
Il n’est pas là pour assurer le meilleur moment de la soirée, il n’est pas indispensable, mais sa présence reste terriblement réconfortante. La salade de bienvenue à Courtepaille.
0 note(s)
Willian Pacho
Si c’est lui qui contrôle le détroit d’Ormuz, on n’est pas prêts d’avoir le litre d’essence à 1,50 euro.
0 note(s)
Nuno Mendes
Il n’a pas eu le droit de manger Salah cette fois, donc il a choisi de bouffer la feuille.
0 note(s)
Vitinha
Nous tenons à rappeler à Marco Verratti, bien assis en tribunes au Parc ce soir, qu’il n’est bien âgé que de 33 ans. Qu’il pardonne au Portugais pour le coup de vieux.
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
Il a le niveau d’un joueur formé au Stade rennais.
0 note(s)
João Neves
Deux choses à voir et à revoir cette semaine : les nouvelles photos de la lune de la NASA et sa passe de l’épaule à la 42e minute (ou sa passe sur le deuxième but, bref faites votre choix).
0 note(s)
Désiré Doué
Il est tellement fort qu’il a réussi à choper six places pour chacun des 16 concerts de Céline Dion à Paris. Remplacé par Kang-in Lee (77e), qui pourra bien lui en gratter une ou deux.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Liverpool, c’est caca. Le PSG, c’est KK.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
Les reprises en première intention en lucarne, c’est bien gentil, mais rien de mieux que des ratés de Dembouz pour une bonne dose de nostalgie et de foot vintage. Remplacé par Lucas Hernandez (88e), à l’ancienne lui aussi.
0 note(s)
Liverpool
Arne Slot
Olivier Pantaloni ne sera pas le seul coach chauve sur le marché en fin de saison.
0 note(s)
Giorgi Mamardashvili
Lucas Chevalier serait troisième gardien à Liverpool.
0 note(s)
Virgil van Dijk
Il est désormais plus connu pour ses mèmes où il se retourne pour montrer ses fesses au ballon que pour ses interventions défensives décisives.
0 note(s)
Ibrahima Konaté
Il a forcément tapé dans l’oeil des recruteurs avec cette prestation courageuse au sein de cette valeureuse équipe amateur. Un contrat pro à la clé cet été ?
0 note(s)
Arbitre
Saîf-Eddine Khaoui
Pour une fois qu’un Marseillais ne se laisse pas faire au Parc.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Clément Gavard