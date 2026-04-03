Quand Mbappé et Hakimi planifient leurs vacances en plein match

Drôle de révélation. Kylian Mbappé s’est confié sur « le pire match » de sa carrière dans The Bridge, le show d’Aurélien Tchouaméni sur YouTube, où il était invité avec Achraf Hakimi et Malik Benthala.

À la surprise générale il s’agit de… la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc en 2022. Pour cause, l’actuel capitaine des Bleus était en confrontation directe avec Achraf Hakimi, son ami et coéquipier du Paris Saint-Germain à cette époque. « On a fait que parler pendant une heure et demie. On organisait nos vacances parce qu’on partait ensemble, il me demandait si ma famille était venue au stade », révèle Kylian Mbappé. Drôle de pire match pour un joueur qui a gagné et été impliqué sur les deux buts français.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Fas - Fransa maçında, Kylian Mbappé ile en yakın arkadaşı Achraf Hakimi arasında yaşananlar… 😅 “Maçın ortasında tatil planı yapıyorduk..” pic.twitter.com/Z1a3RMZ4ev — FUTA (@FUTASPOR) April 2, 2026

Un duo inséparable même à distance

Les deux hommes ont rapidement noué une forte relation amicale depuis l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG en 2021. Durant le Mondial au Qatar, ils n’ont pas arrêté d’échanger par message et de jouer ensemble. « Pendant la Coupe du monde, on parlait ensemble tous les jours. On jouait ensemble en ligne à la Playstation et à Football Manager. On s’appelait tous les jours », affirme Kylian Mbappé.

Puis, le jour du match arrive : « C’était un peu dur parce qu’on continuait de parler, mais on sentait qu’il y avait un petit truc. Jusqu’à ce qu’on se voie dans le tunnel et qu’on rigole. Achraf m’avait envoyé des messages (avant la rencontre) : “Tu ne veux pas trop me parler aujourd’hui.” »

Tout ça pour partir au Brésil comme tout le monde ?

Retraite internationale, PSG, Algérie : Kylian Mbappé se lâche