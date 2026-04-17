Jorginho parle de son mal-être à Arsenal et défend Arteta

Comme à l’école. Jorginho a porté les couleurs d’Arsenal entre 2023 et 2025 avant de s’envoler en direction de Flamengo, à l’intersaison. Le milieu de terrain italien a connu une baisse de motivation dans le club londonien, en raison de son statut de joueur de rotation (27 titularisations sur les 79 matchs disputés).

« Je veux me sentir vivant et important pour l’équipe. Quand un joueur n’est pas sur le terrain, il est difficile de rester motivé. J’ai senti que je devais aller quelque part où j’allais jouer avec joie », révèle le joueur de 34 ans dans les colonnes du Times, ce jeudi.

Arsenal, un premier de classe moche

Cette saison, Arsenal est sous le feu des critiques, malgré sa position de leader de Premier League et sa présence en demi-finales de Ligue des champions. Jugés ennuyeux, les hommes de Mikel Arteta mettent l’accent sur les coups de pied arrêtés, qui leur permettent de décanter de nombreuses situations.

« On a l’impression d’avoir des devoirs, c’est la réalité, reconnaît Jorginho quand il lui est demandé d’évoquer cet aspect de jeu supervisé par Nicolas Jover. Mais quand vous faites vos devoirs et que vous passez le test, vous obtenez une bonne note. Je pense que les gens réalisent maintenant l’importance de cet exercice. Le risque est de se focaliser uniquement là-dessus et d’en oublier le jeu lui-même ; forcément, on perd le beau football. Je pense que tout est une question d’équilibre. »

L’époque des Baby Gunners est révolue.

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