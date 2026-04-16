Comment Arsenal a rendu son match contre le Sporting « ennuyeux »

Il faut s’armer de patience pour être supporter d’Arsenal. Qualifiés en demi-finales après leur très courte victoire contre le Sporting (1-0), les Gunners n’ont pas franchement rassuré sur leur plan du jeu. Dans un match tristement ennuyeux, les deux équipes combinent un expected goal de 0,93, soit le plus faible enregistré cette saison en C1.

0.93 - Arsenal 0-0 Sporting CP had the lowest combined xG of any game in the UEFA Champions League this season. Tense. pic.twitter.com/xDDr574uRg — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2026

Un style de jeu très lent

Morten Hjulmand regrette ce manque d’intensité en zone mixe : « Le match manquait clairement d’intensité et de rythme, je dirais même qu’il était ennuyeux. Il y a eu beaucoup trop d’interruptions et cela nous a empêchés de trouver notre rythme. » La flamme pour faire trembler l’Emirates Stadium n’est jamais arrivée, et le capitaine du Sporting cible directement la tactique des Anglais sur la perte de temps de jeu des hommes de Mikel Arteta. « La rencontre a souffert de trop nombreuses interruptions sur coups de pied arrêtés, qui ont considérablement haché le jeu », s’agace le Danois.

"A little bit boring if I was a viewer from outside... it's not the way Sporting wants to show itself, we want to score goals." 😬 Morten Hjulmand on Sporting not showing their true identity across both legs against Arsenal ⚔️ pic.twitter.com/jtoamiWSaN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

Malgré les quelques tentatives vaines des Portugais, le match est resté insipide tout du long. Arsenal file en demi-finales contre l’Atlético de Madrid.

Avec du bon kick and moche.

Le coach du Sporting ne chouine pas contre l’arbitrage après l’élimination contre Arsenal