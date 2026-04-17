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Strasbourg va empocher le pactole après sa qualification

VM
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Strasbourg va empocher le pactole après sa qualification

Jackpot en Alsace. Brillamment qualifié pour le dernier carré de la Ligue Conférence après son succès éclatant en quarts de finale retour face à Mayence (4-0) ce jeudi soir, le Racing Club de Strasbourg va toucher le gros lot.

Strasbourg va empocher à minima 14 millions d’euros

Selon Football Meets Data, le club détenu par le consortium BlueCo depuis le 22 juin 2023 va recevoir la coquette somme de 14 millions d’euros de la part de l’UEFA pour son joli parcours européen. Un joli chiffre qui peut encore croître en fonction des résultats du Racing dans sa double confrontation à venir avec le Rayo Vallecano.

La saison dernière, Chelsea – tiens donc – avait encaissé 21 patates en tant que vainqueur de la C4. Pour cette cinquième édition de la Ligue Conférence, l’UEFA dispose d’une enveloppe de quelques 285 millions d’euros à répartir entre les différents clubs.

De toute façon, tout va aller dans les caisses des Blues.

L’entraîneur de Mayence encense Strasbourg

VM

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