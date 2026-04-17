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La 34e journée de Ligue 1 déplacée à son tour

TB
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La 34e journée de Ligue 1 déplacée à son tour

Tutululutututut ! Ça bouge encore côté calendrier. Après celui de la 33e journée de Ligue 1, c’est au tour du suivant d’être lui aussi déplacé de 24 heures. Initialement programmée le 16 mai, la 34e et dernière levée du championnat se disputera finalement le dimanche 17 mai, avec un coup d’envoi à 21h pour les neuf rencontres. La raison de cet énième grand bazar ? La tenue des matchs Brest-Strasbourg et Lens-PSG le mercredi 13 mai.

On connaît l’horaire de Lens-PSG

Deux rencontres pour lesquelles on connaît d’ailleurs les horaires. Ce sera 19h pour le choc entre Bretons et Alsaciens, puis 21h pour ce qui aurait dû être le duel décisif en vue du titre. Avec l’espoir que tout ne soit pas encore plié d’ici là ?

On souhaite en tout cas bon courage aux supporters qui n’avaient pas coché l’option échangeable ou remboursable sur leurs billets…

Le 3-5-2 est-il (vraiment) le problème du football italien ?

TB

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