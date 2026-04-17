Pour Oliver Kahn, le prochain Ballon d’or sera encore un Français

Le respect des légendes. Décisif ce mercredi contre le Real Madrid, Michael Olise continue de monter en puissance et ses performances font de l’œil aux légendes du football. Oliver Kahn, au micro de Sky Sport Deutschland, est impressionné par le niveau actuel du Français, à tel point qu’il en fait le favori pour le Ballon d’or 2026.

« Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d’or », s’exclame l’ancien goalkeeper du Bayern Munich.

Quand Kahn pensait être Ballon d’or

Le portier allemand de 56 ans a vu passer sous son nez le Ballon d’or à deux reprises, en 2001 et 2002. Troisième lors des deux éditions, Kahn était persuadé de remporter le Graal. « Je croyais l’avoir gagné, a-t-il rigolé. Si je me souviens bien, j’ai été invité et je me suis dit : “OK, j’ai gagné”, et je m’y suis rendu, pour découvrir que “oh non, je n’ai rien gagné du tout.” J’étais un peu agacé. »

En tout cas, pour Olise, le chemin vers le plus beau titre individuel est encore long. L’homme tressé est encore en lice en C1 et leader dans son championnat, mais le Mondial 2026 décidera certainement du futur vainqueur du Ballon d’or.

Gare au double back-to-back de Dembouz.

Le père de Vincent Kompany débarque au Parlement belge avec une écharpe du Bayern Munich