Michael Olise affole les compteurs

On l’appelle l’ovni. Auteur de son 12e but face à Sankt Pauli en 27 matchs de championnat disputés, Michael Olise est devenu le joueur le plus décisif sans les penaltys avec un club des cinq grands championnats en compétition officielle.

Michael Olise (42- 17 buts, 25 passes décisives) est le joueur le plus décisif avec un club des 5 grands championnats en compétition officielle sans les penalties cette saison. #STPBAY — Stats Foot (@Statsdufoot) April 11, 2026

Désormais âgé de 24 ans, l’international tricolore culmine pour le moment à 17 buts et 25 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues.

Le règne risque de durer.

Une manita et un record pour le Bayern face à Sankt Pauli