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Gérard Lopez au cœur d’une nouvelle entourloupe durant sa période au LOSC

TC
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Gérard Lopez au cœur d’une nouvelle entourloupe durant sa période au LOSC

Les secrets de Gérard Lopez se déterrent les uns après les autres. Alors que les Girondins de Bordeaux sont toujours plongés dans un cauchemar financier qui ne cesse de les enterrer, c’est une autre affaire qui vient noircir un peu plus le tableau du fossoyeur du club au scapulaire.

Dans une enquête, le journal L’Équipe révèle que le LOSC aurait versé plus d’un million d’euros au club de la ville natale du Luxembourgeois entre septembre 2017 et août 2018. Une somme importante pour le CS Fola, l’ancien club du président des Girondins.

Un partenariat pour rien

Le contrat entre les deux clubs indique que « le CS Fola fera notamment profiter le LOSC d’une prestation de scouting et d’un droit de priorité sur le recrutement de ses joueurs ». Une solution intéressante mais qui n’a jamais pu voir le jour puisque L’Équipe révèle qu’aucun joueur n’a rejoint les rangs du LOSC durant cette période.

Dans le même temps, aucun joueur professionnel lillois n’a pris le chemin inverse, en direction du club luxembourgeois. Le CS Fola a depuis été relégué en deuxième division du Luxembourg. Interrogé, Gérard Lopez considère que cette nouvelle entourloupe constitue une « vindicte personnelle » et qu’il ne peut apporter une réponse précise.

Le Jesse James de la Gironde.

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TC

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