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« Il y a toujours un club lésé  » : Beye demande plus de clarté sur les modifications du calendrier

AR
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Le débat interminable. Lancé dans son sprint final, l’Olympique de Marseille se déplace à Lorient ce samedi. Dans un match aux allures de piège parfait pour les hommes d’Habib Beye, l’entraîneur s’est exprimé sur les polémiques liées aux changements de calendrier de Ligue 1. « Sur l’équité, si les instances décident de favoriser les clubs français en Europe, c’est important pour tout le monde. Mais j’aimerais qu’il y ait une règle établie et que ce ne soit pas au cas par cas, sinon il y a toujours un club lésé », explique le Français en conférence de presse ce vendredi.

La même règle pour tout le monde

Les multiples reports des matchs de Strasbourg et surtout du Paris Saint-Germain sont largement critiqués. Beye conclut en proposant une solution : « Il faudrait que ce soit appliqué dans les deux intérêts : pour les équipes européennes et celles qui luttent pour le maintien. » Faisable ou pas, la fin de saison s’annonce chargée pour certains clubs de Ligue 1.

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