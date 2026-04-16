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Le rythme fou qui attend le Paris Saint-Germain en cette fin de saison

CT
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Le rythme fou qui attend le Paris Saint-Germain en cette fin de saison

Pas de quartier. Qualifié pour une troisième demi-finale de Ligue des champions consécutive après son succès à Liverpool mardi, le PSG est désormais confronté à une fin de saison d’enfer. Les Parisiens disputeront 9 matchs en 27 jours, avec une cadence de trois à quatre jours et une marge d’erreur proche du néant.

Les conséquences du report de Lens-PSG

Le club avait demandé le report de son match de Ligue 1 contre Lens, initialement prévu le 11 avril, afin de bien préparer ses échéances européennes. Entre les rendez-vous domestiques empilés et la double confrontation en demi-finales de Ligue des champions face au Bayern Munich (28 avril et 6 mai), les hommes de Luis Enrique n’auront pas le temps de baisser le rythme s’ils veulent faire le doublé championnat-C1.

Le calendrier chargé de Paris jusqu’à la fin de saison

19 avril : PSG – Lyon

22 avril : PSG – Nantes

25 avril : Angers – PSG

28 avril : PSG – Bayern Munich

2 mai : PSG – Lorient

6 mai : Bayern Munich – PSG

9 mai : PSG – Brest

13 mai : Lens – PSG

16 mai : Paris FC – PSG

(30 mai : finale de la Ligue des champions)

Il faut à tout prix reporter la fin du championnat.

Ça va être la fête à Évreux

CT

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