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Les choix offensifs d’Habib Beye face à Lorient

JF
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Les choix offensifs d&rsquo;Habib Beye face à Lorient

Marseille veut marquer des buts ! C’est en tout cas ce que laisse penser la composition alignée par Habib Beye pour le déplacement de l’OM à Lorient, avec pas moins de cinq joueurs à vocation offensive qui vont démarrer en Bretagne. Si le schéma tactique est encore incertain, on dirait bien que le technicien marseillais dégaine un 3-5-2, avec deux pistons portés vers l’avant : Igor Paixão et Hamed Junior Traoré. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Amine Gouri et Mason Greenwood.

Derrière eux, le duo Højbjerg-Adbelli aura la lourde tâche de compenser cette animation très offensive, devant un trio Balerdi-Pavard-Emerson.

Côté Lorientais, Pablo Pagis et Bamba Dieng sont présents en attaque pour les Merlus, alors qu’Olivier Pantaloni opère deux changements par rapport au déplacement à Lyon la semaine dernière : Darlin Yongwa et Panos Katseris intègrent le onze de départ.

Place au jeu !

JF

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