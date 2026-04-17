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Un indésirable va quitter le Real Madrid

VM
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Un indésirable va quitter le Real Madrid

Le grand ménage de printemps dans la capitale espagnole ? En perdition totale au Real Madrid où il est désormais considéré comme un indésirable, David Alaba s’apprête à quitter le club madrilène, selon les informations de Fabrizio Romano.

Au placard au Real Madrid

Alors que son contrat expire en juin prochain, l’international autrichien ne sera pas prolongé et quittera la Casa Blanca librement. Plusieurs clubs seraient déjà sur le coup pour s’attacher les services du joueur d’expérience.

Abonné à l’infirmerie et fréquemment victime de pépins physiques, l’ancien Bavarois n’a pris part qu’à 44 rencontres toutes compétitions confondues (dont 28 titularisations) sur les trois dernières saisons cumulées.

Cet été, le défenseur qui fêtera ses 34 ans en juin prochain disputera la Coupe du monde en Amérique du Nord avec l’Autriche, durant laquelle il affrontera respectivement la Jordanie (17 juin), l’Argentine (22 juin) et l’Algérie (28 juin).

La fin d’un bel emploi fictif.

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VM

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