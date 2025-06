Mondial des clubs : David Alaba forfait pour le reste de la compétition

Et ça continue, encore et encore.

Miné durant toute la saison par les blessures de ses défenseurs, le Real Madrid ne semble pas au bout de ses peines. David Alaba, qui n’a disputé que 14 petits matchs avec les Merengues lors de l’exercice 2024/2025, est forfait pour le Mondial des clubs. Espéré face à la Juventus mardi, le central autrichien de 33 ans, rétabli de sa déchirure à un ménisque, souffre désormais d’une lésion au mollet gauche selon un communiqué publié par le club espagnol. Pour rappel, Alaba était revenu en janvier dans l’équipe après plus d’un an d’absence à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou. Son temps de jeu en club cette saison ne dépassera donc pas les 600 minutes.

Parte médico de Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 27, 2025

C’est moche de vieillir.

